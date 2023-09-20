اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" توجه بالاستعداد لفعاليات معرض العلوم والهندسة 2024

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:57 م
"التعليم" توجه بالاستعداد لفعاليات معرض العلوم والهندسة 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن  الاستعداد لانطلاق فعاليات معرض العلوم والهندسة 2024، موجهة  مديري مراكز التطوير التكنولوجي في المديريات التعليمية بالاتي:-
 
- الإعلان عن المسابقة بجميع المدارس والمواقع الإلكترونية للطلاب.
 
- عقد ورش العمل عن بعد و وجها لوجه للتعريف بالمسابقة ومناهج البحث العلمي.
 
- التنسيق مع الوزارة بشأن مواعيد إقامة المعارض التمهيدية والمحلية والجمهورية بما يتسق مع موعد إقامة المعرض الدولي. 
 
- حضور الاجتماعات و ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتنسيق مع المراكز الاستكشافية بالمديريات.
 
وقالت الوزارة في خطاب لها، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي وكمصدر أساسي لنشر المعرفة والارتقاء بثقافة المجتمع، حيث يتم الاشتراك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة سنويا من خلال اقامة معارض تمهيدية بالادارات التعليمية وبعض المدارس، يليها معارض محلية بالمحافظات ، ويتم ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى 3 معارض نهائية ( معرض القاهرة - معرض الصعيد - معرض الاسكندرية) الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.
 
وتستضيف وزارة التربية والتعليم والتعليم المعارض المؤهلة للتصفيات النهائية المصرية لمعرض العلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين، بدءًا من الأول الثانوي لعرض أبحاثهم، والمنافسة على مستوى الجمهورية، ويتم ترشيح 15 مشروعا من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر بالمعرض الدولي طبقا لمعايير دولية، ومن خلال اتباع خوات البحث العلمي الصحيحة، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور حوالي 80 دولة .
 
الجدير بالذكر أن الفريق المصري كان قد حقق 6 جوائز دولية العام الماضي.
 

التربية والتعليم

معارض العلوم والهندسة

الطلاب المخترعين

معرض العلوم والهندسة 2024



الموضوعات المتعلقة

موعد بدء العام الدراسى الجديد.. آخر استعدادات التعليم لاستقبال الطلاب

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:46 م

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:14 ص

التعليم: منع تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور عدا المقررة بشكل رسمى

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 07:00 ص

وزير التعليم يناقش لائحة النظام والانضباط المدرسى تمهيدا لإصدارها

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:36 م

رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة