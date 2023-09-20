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السكة الحديد تتيح حجز القطارات من خلال منافذ الدفع الإلكترونى بالجمهورية.. صور

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 05:12 م
السكة الحديد تتيح حجز القطارات من خلال منافذ الدفع الإلكترونى بالجمهورية.. صور حجز القطارات من خلال المحال
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت هيئة السكة الحديد، أنه يمكن الأن حجز تذكرة قطارات السكة الحديد من خلال منافذ الدفع الإلكترونى ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية على جميع قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية)
 
وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن حجز تذاكر القطارات اصبح أسهل وأسرع لأن الخدمة تساهم فى سرعة الحصول على التذاكر وعدم الحاجة للذهاب لشبابيك الحجز بالمحطات. 
 
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار . 
 
كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ الدفع الإلكترونى أو وكلاء البيع الأخرى، حيث يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.
 
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 حجز القطارات من خلال المحال

حجز القطارات من خلال المحال
حجز القطارات من خلال المحال

 


السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

حجز تذاكر قطارات

حجز تذاكر قطارات السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

حجز قطارات



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