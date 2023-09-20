ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. إنفوجراف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتي حددتها في 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.

وجاءت ضوابط الترشح كالتالي:

أن يكون مصريا من أبوين مصريين

ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى

أن يكون حاصلا على مؤهل عال

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

ألا يكـون قـد حُكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليـه اعتباره

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا

ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية

ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

• ضوابط إجرائية لقبول الترشح

يشـترط لقبـول الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة أن يزكـى المترشـح 20 عضـواً علـى الأقـل مـن أعضـاء مجلـس النـواب

أو أن يؤيـده مـا لا يقـل عـن 25 ألـف مواطـن ممـن لهـم حـق الانتخـاب فـى 15 محافظـة علـى الأقـل وبحـد أدنـى 1000 مؤيـد مـن كل محافظة منهـا

وفـى جميـع الأحـوال لا يجـوز تأييـد أكثـر مـن مترشـح