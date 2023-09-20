"أيادى مصر" بكفر الشيخ لدعم ترويج المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إتاحة الفرصة لدعم وترويج المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية " بمنصة مشروع أيادي مصر"، والذى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية، بإشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق منصة أيادي مصر.

وذلك لخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة لأبناء مراكز ومدن المحافظة، على أن يكون المتقدم من قاطني مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ فقط، ويتم التسجيل من خلال اللينك https://forms.gle/J8gJ1B7dvCSkzJ1AA واستيفاء البيانات حتى 30 أكتوبر 2023.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالتسويق الالكترونى للمنتجات التراثية واليدوية، لكونها طوق نجاة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالاً للتسويق الالكترونى والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.