اليوم السابع
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انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات جديدة لتحويلات المدارس بالشرقية

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:49 م
انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات جديدة لتحويلات المدارس بالشرقية مدارس
الشرقية- إيمان مهنى

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 أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتهاء مواعيد المحددة، لاستقبال الطلبات الخاصة بتحويلات المدارس.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه حاليا تقوم لجان الفحص المختصة، بكل مدرسة بفحص استيفاء الطالبات المقدمة من أولياء الامور، واستكمال الأوراق الخاصة بكل طلب وفقا الضوابط القانونية فى هذا الشأن، وإنهاء الطلبات المستوفية كافة الشروط القانونية.

 

كانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فتحت باب التحويلات بين المدارس وبعضها والإدارات وبين المديريات وبعضها بداية شهر يوليو الماضى، وحددت شروط وضوابط التحويل والأوراق المطلوبة، التى من بينها، استمارات تحويل، وموافقة المدرستين، المحول منها والمحول إليه، صورة بطاقة تحقيق الشخصية لولى الأمر، وأوراق أخرى.

 

ويقدم الطلب إلى المدرسة الراغب النقل إليها، والتى تسجل الطلبات المقدمة إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل، وتقوم لجنة الفحص المشكلة داخل المدرسة، بفحص كل طلب واستيفاءه كافة الاوراق والضوابط القانونية، لتقوم بعد ذلك بإرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها.


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