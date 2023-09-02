اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 02:32 م
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مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 224 شكوى وطلبا خلال شهر

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:32 م
مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 224 شكوى وطلبا خلال شهر محافظ الشرقيه
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة الشرقية، خلال شهرأغسطس الماضى،  224 شكوى وطلبا، تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
 
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية،  بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.
 
وفى سياق متصل، أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر اغسطس الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.
 
 

الشرقية

شكاوي المواطنين بالشرقية

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية

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