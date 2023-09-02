السجن المشدد 15 سنة لعامل ونجله لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عامل ونجله " ع.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبت المتهمين بالحبس 6 شهور لاتهامهما بإحراز سلاح بدائرة مركز المنشاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.