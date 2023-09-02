اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 03:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لعامل ونجله لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:20 م
السجن المشدد 15 سنة لعامل ونجله لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج،  اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عامل ونجله " ع.ا.م" بالسجن المشدد  15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبت المتهمين بالحبس 6 شهور لاتهامهما بإحراز سلاح  بدائرة مركز  المنشاة .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين  وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق. 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

المنشاة

السجن



الموضوعات المتعلقة

الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 08:01 م

الحبس سنة مع الشغل لديلر الحشيش فى مدينة نصر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:41 م

"وهم الوظيفة".. مستريحو النصب على راغبى السفر والعمالة بالخارج يلعبون بأحلام الشباب ويستولون على أموالهم.. 35 قضية خاصة بتسفير المواطنين خلال شهر.. والجهات المختصة تحقق مع المتهمين وتقرر حبسهم وضبط الهاربين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:00 م

الحبس والغرامة لمن يبلغ عن حالات وفاة وميلاد سبق الإبلاغ بها وفقا للقانون

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة