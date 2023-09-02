إصابة 3 أشخاص فى مشاجرتين منفصلتين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين الأولى بدائرة مركز شرطة طما والثانية بدائرة مركز شرطة المراغة نتج عن المشاجرة الأولى إصابة سائق برش خرطوش بينما نتج عن المشاجرة الثانية إصابة 2 بجروح متفرقة بالجسم.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرتين الأول بدائرة مركز شرطة طما حيث تبين أنها " طرف أول " عبد الرحمن ع ع 35 سنة سائق مصاباً " رش خرطوش بالصدر من الناحية اليمني".

وبين "طرف ثان" مختار أ ع 25 سنة مزارع الطرفان أبناء عمومة ومقيمان دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش " المضبوط بحوزته " محدثاً إصابة الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

وجاءت المشاجرة الثانية بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة حيث تبين " طرف أول " أحمد م ل 30 سنة سائق مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس " وشقيقه محمد م ل 36 سنة حاصل علي دبلوم صناعي مصاباً " بكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبين" طرف ثان "محمود أ ع 23 سنة سائق، ونجل عمومته أحمد م أ 24 سنة سائق الطرفان مقيمان دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.