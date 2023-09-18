حصاد الوزارات.. وزير التعليم: خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم: الخريجون من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى
الرعاية الصحية تعلن عن منح دراسية ممولة بالكامل للعاملين بالهيئة من سنغافورة
التعليم توجه المديريات بتنفيذ مسابقات احتفالا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر
التضامن تصرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر
مساعدة 50 ألفا من خريجى المدارس الفنية فى الحصول على عمل.. اعرف التفاصيل
وزيرة التضامن: تقديم خدمات العلاج والدعم النفسى لمرضى الإدمان مجانا
وزارة العمل: دورات لتدريب شباب المنيا على 4 مهن يحتاجها سوق العمل
التنمية المحلية تطرح ثالث مناقصات مشروع مصرف كيتشنر لإعادة تأهيل مقلب قلابشو
انطلاق حفل قبول دفعة جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بحضور وزير التعليم
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