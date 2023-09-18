حصاد الوزارات.. وزير التعليم: خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم: الخريجون من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى

الرعاية الصحية تعلن عن منح دراسية ممولة بالكامل للعاملين بالهيئة من سنغافورة