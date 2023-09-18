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غدا.. إيقاف قطارات القاهرة / مطروح والعكس بخطوط السكة الحديد

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:03 م
غدا.. إيقاف قطارات القاهرة / مطروح والعكس بخطوط السكة الحديد قطارات - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، غدا الثلاثاء، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتى : 
 
 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 .     
 
واعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023 .
 
وكان المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك مصر، وجه بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) . 
 

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

القناطر الخيرية

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