التعليم توجه المديريات بتنفيذ مسابقات احتفالا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وأهمية المشاركة في الاحتفالات القومية للدولة، حيث وجهت الوزارة بإطلاق مسابقات فنية وبحثية على مختلف المستويات التعليمية، تحت عنوان "تضافر الشعب وقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة" مظاهر لدعم الشعب لقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئة المستهدفة للمسابقة الفنية والبحثية، هم طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية عام وفني، موضحة أن شروط الاشتراك في المسابقة .

- أن يقوم الطالب بإعداد بحث نظري بخط واضح يقرأ أو يكتب على الكمبيوتر مع الالتزام بموضوع البحث.

- عدد صفحات البحث لا يقل عن 20 صفحة ولا يتعدى 30 صفحة.

- يتم توثيق البحث بالملاحق والمراجع وعند الاستعانة بالإنترنت يذكر اسم المواقع الإلكترونية وتاريخ التصفح، حيث إنها جزء من التقييم .

- يتم عمل البحث على cd مع البحث الورقي .

- تقوم المديرية بتصعيد عدد «بحث واحد فقط» النار على مستوى المديرية لكل مرحلة من المرحلة «الإعدادية / المرحلة الثانوية» وذلك في موعد أقصاه قبل بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

- يكتب عنوان الطالب بالتفصيل (الاسم بالكامل / العنوان / رقم التليفون / صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي / صورة بطاقة ولي الأمر ).

- ترسل الأبحاث الفائزة إلى الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية على العنوان التالي: "وزارة التربية والتعليم والتعليم الثاني الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة".

- يتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى الفائزة على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي لفعاليات احتفالات اليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر وذلك يوم الجمعة 1 أكتوبر.

- تقوم قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم المراكز الثلاثة الأولى علي مستوي الجمهورية في المسابقات بإجمالي 46 -85 ألف جنيه.

-التوجيه نحو تنفيذ المسابقة تحت رعاية والتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، توجيه عام اللغة العربية، توجيه عام الدراسات الاجتماعية مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا.