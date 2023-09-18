انطلاق حفل قبول دفعة جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بحضور وزير التعليم

كتب ـ محمود طه حسين

بدأت احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاصة بقبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، بالإضافة لانطلاق المعسكر التدريبي للطلاب الجدد، اليوم الإثنين، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وذلك بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.

وأكدت الوزارة أن الاحتفال يتم اليوم الإثنين بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، أن التعليم الفني أصبح من الأولويات الهامة فى مصر، فضلا عن المدارس التكنولوجية التى تم إنشاؤها بالتعاون مع أصحاب العمل والتى تؤهل الطالب لسوق العمل، ويضمن توظيفه قبل تخرجه.