وزير التعليم: الخريجون من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ، إن جودة التعليم ومستوي الخريجين بالمدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية علي أعلي مستوى، كما أوضح أنه يتم تنمية مهارات الطالب علي جميع الأصعدة، ولا يتم إعدادهم فقط لسوق العمل ولكن يتم إعدادهم دائما لتطوير أنفسهم دائما، مؤكدا أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون أدوات المعرفة والمهارات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت، وأصبح هناك عدد كبير من الطلاب يفضلون الالتحاق بمدارس التعليم الفني، وأنه يتم اختيار المعلمين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا دائما وفقا لشروط واختبارات عالية، مؤكدا أن التعليم الفني يؤدي دورا كبيرا في تنمية المجتمع والنهوض به.

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كما ونوعا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الرامية إلى إتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها.