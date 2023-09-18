بدء الأعمال التمهيدية لرصف عدد من الشوارع بمدينة أبو تشت فى قنا

قنا صابر سعيد

تابع سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بقنا، أعمال تمهيد مدخل المدينة الغربى " شارع الزرايب " عقب الإنتهاء من توصيل المرافق به، وذلك تمهيدا لرصفه، كما تابع أعمال رش الطبقة اللاصقة ( RC ) بطريق مصر – أسوان الزراعى بنطاق المركز، تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية.

وأوضح سيد تمساح، أن أعمال تمهيد ورصف الطرق يأتى فى اطار تنفيذ خطة الوحدة المحلية لرصف شوارع المركز تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا، بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن محافظة قنا تخصص ميزانية سنوية، لأعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة الطرق القائمة سواء الداخلية ، أو الإقليمية، للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.