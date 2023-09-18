النور مكانه فى القلوب.. حورية فتاة كفيفة تلقب بأسطورة الهاند ميد فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

"النور مكانه فى القلوب"، حورية عيد سلامة فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة من قرية أبو سليم التابعة لمركز بنى سويف، تغلبت على اعاقتها ونجحت فى الالتحاق بمدرسة النور والأمل وحصلت على الثانوية العامة والتحقت بكلية الإعلام.

وخلال فترة دراستها الثانوية العامة داخل مدرسة النور والأمل بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، تعلمت حورية من شغل المشغولات اليدوية الهاند ميد من خلال إحدى المشرفات فى القسم الداخلى بالمدرسة التى علمتها كيفية شغل المشغولات اليدوية.

قالت حورية عيد سلامة أنها حصلت على الثانوية العامة من مدرسة النور والأمل بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مشيره إلى أنها تسكن مع أسرتها بقرية أبو سليم التابعة لمركز بنى سويف.

وقالت حورية أنها عقب حصولها على الثانوية العامة هذا العام، كانت ترغب فى الالتحاق بكلية الألسن إلا أن التنسيق جعلها تلتحق بكلية الإعلام جامعة بنى سويف متابعة "سعيدة بكلية الإعلام دراستها جميلة ومتميزة".

وقالت حورية أن لديها إعاقة البصر، الأمر الذى جعلها تلتحق بمدرسة النور والامل بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بنظام الداخلى،

وتابعت حورية " خلال فترة إقامتى داخل القسم الداخلى بمدرسة النور والامل، تعلمت من إحدى المشرفات شغل الهاند ميد من خلال استخدام الخيوط الصغيرة والابرة الأمر الذى ساعدنى فى تصنيع هدايا من الخرز كفوانيس رمضان وغيرها.

وأضافت حورية أنها استخدمت حاسة اللمس فى تصنيع منتجات الهاند ميد بكافة أنواعها من خلال استخدام قطع الخرز الصغيرة والإبرة والخيوط، مشيره إلى أنها أصبحت متمكنة فى صناعة منتجات الهاند ميد من الفوانيس ذات الألوان المختلفة كذلك بعض المشغولات اليدوية المصنوعة من الخرز.

وتابعت حورية " بعد اتقانى تصنيع المشغولات اليدوية زادت شهرتى داخل مدينة بنى سويف من خلال التسويق لمنتجاتى على مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح لدى الكثير من العملاء الذين يطلبون المنتجات التى أقوم بتصنيعها

وقالت حورية أنها حصلت على العديد من الجوائز فى حفظ القرآن الكريم بعدما نجحت فى حفظ القرآن الكريم كاملا وأصبحت تقوم بتحفيظ اطفال اطفال القرية القرآن الكريم داخل أحد الكتاتيب بالقرية.