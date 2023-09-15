مديرية العمل تعلن عن توافر فرص عمل بمصنع للأدوات الصحية ببنى سويف

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل، فنى ماكينات، مدير تشغيل ، وخراط بأحد مصانع تجميع الأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف.
وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل بأحد مصانع تجميع الادوات الصحية بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية ، لوظيفة فنى ماكينات سحب حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط وخبرة 5 سنوات ، مدير تشغيل خبرة في البلاستيك حاصل على مؤهل عالى أو فوق متوسط وخبرة 5 سنوات ، فنى جودة حاصل على بكالوريوس رقابة وجودة خبرة 5 سنوات ، مدير تشغيل خبرة فى تشكيل المعادن حاصل على مؤهل عالى خبرة 5 سنوات ، خراط اسطمبات حاصل على مؤهل عالى وخبرة 5 سنوات .
وأعلنت مديرية العمل عن توافر سكن للمغتربين ، وعلى الراغبين فى التعيين التوجه إلى مقر المنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمدينة الواسطى .
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