إقبال كبير على متحف كفر الشيخ وتنظيم محاضرات وندوات ضمن التدريب الصيفى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد متحف كفر الشيخ، توافد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، إضافة لرحلات طلاب الجامعات في الفترة الصيفية، من طلاب كلية الآثار، للتعرف على القطع الأثرية التي يزخر بها المتحف، إضافة لتلقي العديد من المحاضرات والندوات.

ونظم متحف كفر الشيخ محاضرة عن العلاقات العامة والإعلام، القائها الإعلامي، الدكتور حسام كرم عبد الفتاح، كما نظم المتحف فعاليات ختام التدريب الصيفي لعام 2023م، لطلاب كليات الآثار

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



الحضور بدورة العلام بمتحف كفر الشيخ



الحضور من فتيات كفر الشيخ للتعرف على الاثار



تكريم الحضور بدورة الاعلام



تكريم طلاب كلية الاثار بكفر الشيخ



جانب من الزيارات اليومية والجولات الإرشادية بمتحف كفر الشيخ.



جانب من الزيارات اليومية والجولات الإرشادية بمتحف كفر الشيخ.وحضور عدد من الزائرين



زيارات الاسر للمتحف