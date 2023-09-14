محاضرات أسبوعية لتعليم الطلاب الموهوبين اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ، تنفيذ ورشة عمل للطلاب الموهوبين، لتعليم مبادئ أبجدية اللغة المصرية القديمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ، والدكتور السيد البنا، مدير عام التسجيل والتوثيق بالدلتا.

جاء ذلك وفقاً لخطة النشاط الصيفي لمكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة والأثار، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية بمتحف كفرالشيخ.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يتم عقد المحاضرات، يوم من كل أسبوع خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، ليستفيد الطلاب من ذوي الخبرة من المسئولين بالمتحف، وما يضمه المتحف من قطع أثرية تعود لعدد من العصور القديمة، الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وأضاف عبدالله، أنه يتوجه بالشكر لكل المسئولين بالمتحف عما يقدمونه من دعم ومعلومات وتعليم للطلاب، والاهتمام بالطلاب بجميع المراحل التعليمية أثناء الزيارات، للمتحف.

كما شارك بالندوة محمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعي، ومحمد زكى حلمى، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، ومحمد خالد عبدربه، وأسامة السعيد، عضو توجيه التربية الاجتماعية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.



الطلاب الموهوبين بمتحف كفر الشيخ



الطلاب الموهوبين خلال جولة للتعرف على الاثار بمتحف كفر الشيخ



جانب من شرح محتويات متحف كفر الشيخ



جولة تفقدية بمتحف كفر الشيخ



شرح من مدير المتحف لمحتويات متحف كفر الشيخ



صورة جماعية لوكيل تعليم كفر الشيخ والطلاب