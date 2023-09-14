اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارت.. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:16 م
حصاد الوزارت.. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل جامعة الازهر - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

التعليم العالى: مد تنسيق الشهادات الفنية حتى الثلاثاء 19 سبتمبر
الرعاية الصحية: نصف مليون مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس
وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة استرداد الأراضى يستعرضان معدلات التقنين
هيئة الدواء تكشف حقائق هامة عن علاقة فقدان الوزن بتساقط الشعر
وزيرة البيئة تستعرض فى اجتماع الحكومة خطة مواجهة تلوث الهواء خلال الخريف والشتاء
التعليم: توفير بنوك أسئلة للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى
الزراعة: تحصين 46 ألف و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع
التعليم العالى: مصر تشارك فى اجتماعات مُبادرة الحزام والطريق الصينية
صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الهمم يوفر أطرافا صناعية لطلبة المدارس والموظفين

 


جامعه القاهره

التعليم العالى

التربيه والتعليم

العمل

الرعايه الصحيه

الزراعه

هيئه الدواء المصريه

اليوم السابع بلس



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