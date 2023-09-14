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بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة أثينا للاستثمار فى القطاع الطبى بمصر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:46 ص
بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة أثينا للاستثمار فى القطاع الطبى بمصر الدكتور خالد عبدالغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة أثينا الطبية
كتب وليد عبد السلام

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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة المصرية، ومجموعة «أثينا الطبية» للتعاون في ضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي المصري، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة اليونان. 
 
وقع المذكرة من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، وعن جانب اليوناني الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي لمركز أثينا الطبي، بحضور عدد من ممثلي المجموعة الطبية اليونانية، ذلك في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بموجب مذكرة التفاهم، يتم الاتفاق ويتم العمل ضمن خطة ثنائية محددة، على رأسها التعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وتطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن مذكرة التفاهم، تتضمن الاتفاق على وضع آلية عمل لتدريب الفرق الطبية من الجانبين المصري واليوناني، بهدف تبادل واكتساب المهارات والخبرات، وكذلك التعرف على منظومة العمل الصحي بالبلدين، بالإضافة إلى التعاون في ملف السياحة العلاجية، ووضع خطة استراتيجية للعمل معًا لإنعاش هذا الملف الهام للدولتين، وتحقيق الرفاة للمرضى من الدول الأخرى. 
 
وأوضح «عبدالغفار» أنه على هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام وزير الصحة والسكان، بزيارة إلى مجموعة «بايترو كي» الطبية، والتي تُعد أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية الأولية في اليونان، وحرص على زيارة المعامل الطبية للمجموعة والتي تتميز بحداثتها وفقًا للمقاييس العالمية، حيث أشاد الوزير بجودة منظومة العمل بها. 
 
وتابع المتحدث الرسمي، أن الوزير، ناقش خلال زيارته أهمية التعاون الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان، ومجموعتي «أثينا» و«بايترو كي»، وذلك بالتوسع في الإنشاءات الطبية (المصرية –اليونانية) داخل الأراضي المصرية، بهدف تقديم خدمة مميزة وشاملة وسريعة للمواطن المصري، حيث وجه مسؤولي وزارة الصحة المنوطين، بسرعة التنسيق مع الجانب اليوناني، لتنظيم زيارات ميدانية، للوقوف على إمكانية البدء في الاستثمار بالقطاع الصحي المصري. 
 
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة أثينا
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة أثينا الطبية

 


الصحة

مجموعة اثينا للاستثمار

القطاع الصحى

اليونان



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