أسعار العملات الذهبية.. الجنيه الذهب يسجل 17560 جنيها والنصف جنيه بـ8780

كتب - إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس استقرار ملحوظ عند 17560 جنيها للجرام وذلك مع استمرار ثبات سعر الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب،ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

الجنيه الذهب الأكثر شهره في مصر هو جنيه الملك جورج، أي الجنية المرسوم عليه صورة الملك جورج، وبدأت تظهر رسومات وصور جديدة على الجنيه الذهب منها صور للأهرامات

ويختلف الجنيه الذهب من حيث المصنعية من شركة إلى أخرى، ويكون سعر مصنعية الجنيه الذهب للجنيه الذهب العادي غير المغلف 250 جنيها ويصل سعر المصنعية للجنيه الذهب المغلف 400 جنيها.

وينتشر في السوق المصري عملات ذهب مثل الربع جنيه الذهب ويزن 2 جرام ويصل سعره حاليا 4390 جنيها كما يوجد النصف الجنيه الذهب ويسجل سعر 8780 جنيها