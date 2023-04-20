سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 19480 جنيها بدون مصنعية

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 20 أبريل 2023 في مصر، إلي مستويات 19480 جنيها في التعاملات الفورية وذلك بدون إضافة مصنعية على الجنيه، حيث تسجل مصنعية جرام الذهب في الجنيه 40 إلي 50 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم المنتجات المرغوب فيها خلال الفترة الحالية ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وله عدد من الأشكال قد تختلف من شركة إلي أخرى لكن الأكثر انتشاراً هو الجنيه المرسوم عليه صورة الملك جورج.



أونصة الذهب كانت الأسواق تضع تسعيرًا خالي من فرص رفع أسعار الفائدة في يونيو، ولكن بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الداعم لمزيد من التشديد النقدي ظهرت احتمالات جديدة تخفض رفع الفائدة في اجتماع البنك في يونيو، ولكن ولا تزال الأغلبية تتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا بعد قرار اجتماع مايو ويسجل سعر الذهب العالمي مستوى فوق 2000 دولار .

وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة تنذر بالضعف بالنسبة للذهب والمعادن الأخرى، نظرًا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب. لكن المعادن النفيسة استفادت من زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بالنمو الاقتصادي هذا العام، خاصة مع استمرار شبح الأزمة المصرفية الذي يبقي المخاوف مستمرة في الأسواق.