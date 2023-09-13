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البيت الأبيض: تحقيقات مجلس النواب بشأن عزل الرئيس جو بايدن استعراض سياسي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:33 م
البيت الأبيض: تحقيقات مجلس النواب بشأن عزل الرئيس جو بايدن استعراض سياسي بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن التي يجريها مجلس النواب الأمريكي لا أساس لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن تحقيقات مجلس النواب بشأن عزل الرئيس جو بايدن استعراض سياسي.

وتابع البيت الأبيض: لا يوجد دليل إدانة للرئيس جو بايدن في تحقيقات العزل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يستخدم ما وصفه ترامب بـ" معاملة بايدن لخصمه السياسي" لإدانة الولايات المتحدة على المسرح العالمى.

واستغل ترامب، انتقادات بوتين للتهم التي يواجهها من خلال الإشارة إلى أنها كانت بمثابة وقود للرئيس الروسي ضد الولايات المتحدة.


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عزل بايدن

مجلس النواب الامريكى

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