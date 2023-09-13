ترامب: "بايدن" سمح لـ"بوتين" بإدانة أمريكا أمام المسرح العالمى

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يستخدم ما وصفه ترامب بـ" معاملة بايدن لخصمه السياسي" لإدانة الولايات المتحدة على المسرح العالمى.

واستغل ترامب، انتقادات بوتين للتهم التي يواجهها من خلال الإشارة إلى أنها كانت بمثابة وقود للرئيس الروسي ضد الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال: "كل هذا يحدث، أسوأ مما توقعه أى شخص".

وتابع ترامب: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم أسلوب تعامل جو بايدن غير القانوني على طريقة جمهورية الموز مع خصمه السياسي، الذي يهزمه في استطلاعات الرأي، لإدانة أمريكا وكل الأشياء الجيدة التي كانت تدافع عنها ذات يوم. العالم كله يراقب الولايات المتحدة وهي تمزقها أحلام التدخل في الانتخابات!".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من حديث بوتين، أن محاكمة ترامب تكشف "فساد" النظام السياسي في الولايات المتحدة. كما أيد الرئيس الروسي مزاعم ترامب بأن الاتهامات كانت سياسية بطبيعتها.

وقال بوتين في خطاب: "كل ما يحدث مع ترامب هو اضطهاد لدوافع سياسية لمنافسه السياسي، هذا هو الحال ويتم ذلك أمام أعين الرأي العام الأمريكي والعالم أجمع. لقد كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية".

ومن المرجح أن يكون لدى ترامب، المرشح الأوفر حظا حاليا للحزب الجمهوري في السباق التمهيدي، جدول حملات انتخابية مليئ بالمثول أمام المحكمة في العام المقبل، حيث يواجه محاكمات جنائية في نيويورك وجورجيا وفلوريدا وواشنطن العاصمة. تتعلق بجهوده المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.