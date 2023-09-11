المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.م" عامل، و"ط.ا.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد ، بمعاقبة المتهم "ا.ج"عامل ، و ".ا.ا"بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار فى الهيروين ، بدائرة مركز اخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.