السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة قسم الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ا.ص" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.