اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 06:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 06:33 م
السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين بدائرة قسم الكوثر.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة  قسم الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ا.ص" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بدائرة  مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

المخدرات

الشابو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة