وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأثنين، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع السعودي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - العلاقات بين البلدين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن.