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الداخلية تستجيب لالتماس فتاة بدار أيتام لعقد قرانها في قاعة مناسبات مسجد الشرطة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:58 م
الداخلية تستجيب لالتماس فتاة بدار أيتام لعقد قرانها في قاعة مناسبات مسجد الشرطة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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استجابت وزارة الداخلية لالتماس فتاة بإحدى دور رعاية الأيتام لتوفير قاعة بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة لعقد قرانها.
  
ومن جانبها تقدمت الفتاة ومسئولى دار الرعاية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مشيدين بالدور الهام للوزارة فى توفير أوجه الدعم وتفعيل المشاركات المجتمعية المختلفة.
 
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف والحالات الإنسانية.

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