الداخلية تضبط شخصين بسوهاج وبحوزتهما 10 أسلحة نارية

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بسوهاج وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بالتردد على دائرة مركز شرطة العسيرات للإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (10 فرد محلى - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.