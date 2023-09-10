مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الصيفى 2023

الدقهلية شريف الديب

اعتمد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة ، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، مؤشرات نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2023، وتم وضع الترتيبات النهائية للخطة الدراسية للفصل الدراسي الأول، وخطه إشغال المدرجات والفصول الدراسية والمعامل، والانتهاء من الترتيبات النهائية لتفعيل نظام معلومات الطلاب، الموافقة على تشغيل برنامج المستقبل لإدارة المكتبات من جامعة المنصورة، وضع الترتيبات النهائية لخطة استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام 2023-2024، الانتهاء من تنسيق الطلاب في السكن الجامعي للعام 2023-2024، الانتهاء من كراسات شروط معامل الطب والصيدلة، الانتهاء من كراسات الشروط كليات العلوم والهندسة وعلوم هندسة الحاسب ، والتأكيد موعد زيارة العمداء للشراء الموحد لتحديث وإنهاء احتياجات القطاع الطبي، الاستعداد لزيارة فريق هيئة فولبرايت للجامعة يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

واستهل "الخولي" المجلس الترحيب بأعضاء المجلس، وتقديم الشكر والتقدير لعمداء الكليات ومديري البرامج وكل منتسبي الجامعة على الجهد المبذول في التجهيز والاستعداد الجيد لاختبارات نهائي فصل الصيف 2023 ، واستلام ملفات الطلاب الجدد ، وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الخامسة يوم الأحد بتاريخ 15 مايو 2023، و أحيط المجلس علما بتقدير عن استعدادات منصة الجامعة LMS ، تقرير جاهزية منصة ماجروهيل ، تقرير جاهزية نظام معلومات الطلاب SIS ، تقرير بنوك الأسئلة الإلكترونية ، تقرير الكشف الطبي لطلاب المستوى الأول المرشحين في 2024-2023 ، تقرير النشر العلمي.

واوصى المجلس بمتابعة أعمال الإنشاءات في المجمع الطبي والموقع العام داخل وخارج الجامعة بالتنسيق مع جهاز المدينة ، الترتيبات النهائية مع الجهاز لعمل المقايسة وإصدار أمر التكليف لبناء سور حول السكن الطلابي، اعتماد تقرير الحساب الختامي للمحاسب القانوني ، تحديد موعد لعمل لقاء مجمع مع جميع أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بالجامعة ، تحديد موعد لعمل لقاء مجمع مع جميع السادة الإداريين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة.