رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بحلوان

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور معوض محمد الخولي ، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار الجمهورية الجديدة حلم وطن، والمقام بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الفترة من 8 -14 سبتمبر الجاري 2023 ، بحضور وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات للتعليم والطلاب والعديد من الشخصيات البارزة والطلاب المشاركين.

وحرص رئيس الجامعة عقب انتهاء الافتتاح أن يلتقي بأعضاء فوج الجامعة المشاركين في مختلف فعاليات الأسبوع، مثمنا مجهودات رعاية الطلاب في إعداد وصقل المشاركين، والذي انعكس على تميزهم بالمنافسات، واستكمال مسيرة الجامعة في تعزيز دعم الأنشطة الطلابية والتي تتجلى في اهتمامها بمشاركة طلابها في شتى المسابقات.

وأوصى "الخولي " الطلاب المشاركين بالتمثيل المشرف والتحلي بالروح الرياضية، والمنافسة الشريفة طوال فترة فعاليات الأسبوع، كممثلين عن جامعتهم، لتحقيق طموحات الجامعة في نجاح جديد يضاف لإنجازاتها في جميع محافل الأنشطة.

رافق رئيس الجامعة خلال اللقاء، الدكتور ناجي العزاوي مدير رعاية الطلاب ورئيس البعثة، والدكتور هيثم بهجت مسئول التواصل للأسبوع.