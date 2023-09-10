سنغافورة تعلن التبرع بمساعدات مالية لدعم المغرب فى أعقاب الزلزال المدمر

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أعلنت الحكومة فى سنغافورة اليوم الأحد اعتزامها التبرع بخمسين ألف دولار أمريكى إلى المغرب لدعم جهود الإنقاذ فى أعقاب الزلزال الذى ضرب البلاد.



كما أعلن الصليب الأحمر السنغافورى اعتزامه التبرع بخمسين ألف دولار أمريكى كمساعدات إنسانية وأنه سيطلق نداءا لجمع التبرعات لصالح المغرب الأسبوع المقبل، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.



وأرسل وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان خطاب تعزية إلى نظيره المغربى ناصر بوريطة أعرب فيه عن حزنه العميق إزاء الخسائر فى الأرواح والأضرار التى سببها الزلزال. فيما أفادت الخارجية بعدم ورود تقارير تفيد بتضرر أى من مواطنى البلاد جراء زلزال المغرب.

ونشط الصليب الأحمر السنغافورى خدمة إعادة الروابط العائلية لمساعدة سكان سنغافورة على تحديد مكان أفراد عائلاتهم المباشرين الذين ربما تأثروا بالكارثة.



كان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مدن مغربية مساء الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.