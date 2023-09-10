تعليم بورسعيد: توفير مجموعات تقوية لجميع الطلاب داخل المدارس

بورسعيد محمد فرج

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ب بورسعيد ، مساء اليوم لقاءا موسعا بقيادات التعليم ومديرى المدارس والمعلمين بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ومحمود بدوى مدير عام التعليم العام والحسينى أبو الإسعاد مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية ونيفين الحسينى وكيلة مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين.

ومن جانبها رحبت وكيل أول الوزارة فى مستهل كلمتها بالحضور مثنية على جهود مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد 2023-2024 بالتعاون مع رئاسة المدينة وأجهزة المحافظة المعنية.

ووجهت وكيل وزارة تعليم عظيم الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجهوده العظيمة الدائمة للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وحرصه الشديد على تغليب مصلحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم.

وشددت على ضرورة عدم المغالاة فى طلب الأدوات المدرسية من الطلاب بجميع المراحل التعليمية والإكتفاء بما يفى الغرض والتعاون على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأكدت هالة عبد السلام، أن تعليم بورسعيد وفر مجموعات التقوية المدرسية لجميع الطلاب داخل المدارس المكان الشرعى الذى خصصته الدولة لتلقى العلم وذلك كإجراء لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية التى تبيع العلم الزائف للطلاب.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن تعليم بورسعيد يسعى في المرحلة القادمة إلى ترسيخ الأخلاق وغرس القيم والمفاهيم المجتمعية لدى الطلاب وصولا لتشكيل الشخصية المصرية السوية وفقا لرؤية مصر 2030 متمنية عام دراسي موفق للجميع.

ومن جانبه أشاد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بمديرى مدارس المدينة وحسن تعاونهم مع أجهزة المحافظة تمهيدا لإنهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى ضرورة تذكير النشء والطلاب بكل إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا بهدف تعزيز الولاء والانتماء لديهم وتشكيل جيل قادر على تحمل المسئولية.