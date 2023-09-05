"تعليم بورسعيد" ينهى استعداداته لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم صباح اليوم لقاء استهدف معلمي المرحلة الثانوية لمدارس بورسعيد الثانوية للبنات وبورسعيد الثانوية للبنين والشهيد أحمد سامي الثانوية للبنين، وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

ومن جانبها، هنأت وكيل أول الوزارة الحضور بحلول العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 مؤكدة على أهمية دور المعلم في تحقيق الانضباط المدرسي وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وترغيبهم في الحضور للمدرسة وصولا لتكوين الشخصية السوية في هذه المرحلة العمرية الحرجة.

وأكدت أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته مبكرا لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد بتجهيز الفصول الدراسية والمعامل وتوفير الكتب المدرسية والانهاء من الصيانة البسيطة لمعظم المدارس.

كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن رصد متابعة الغياب اليومي للطلاب، خاصة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية، لضمان حسن سير العملية التعليمية وصولا لعام دراسي منضبط، موجهة بضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بموقف غياب أبنائهم كونهم شريك أساسي في العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية ووكيلتها فاطمة هجرس وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي.