الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أمريكية الصنع قرب جزيرة زمينى بالبحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير ثلاثة زوارق أمريكية الصنع قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية، كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه خلال الليلة الماضية، دمرت طائرات أسطول البحر الأسود الروسي ثلاثة زوارق حربية سريعة أمريكية الصنع تحمل مجموعات إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الزوارق المعادية كانت تتجه نحو سواحل شبه جزيرة القرم، وكانت الدفاع الروسية أعلنت الاثنين الماضي أن مقاتلات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق حربية أوكرانية أمريكية الصنع، تحمل مجموعات إنزال غرب شبه جزيرة القرم.