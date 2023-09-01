كييف: صاروخ كروز روسى يصيب منشأة خاصة وسط أوكرانيا

وقال حاكم منطقة فينيتسيا الأوكرانية في منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة انباء يوكرينفورمـ إن "القصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بالمنشآة المستهدفة وتسبب بإصابة عدد غير محدد من الاشخاص، مشيرا إلى إسقاط صاروخ كروز آخر وسط البلاد، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول الاضرار أو الإصابات التي وقعت جراء هذا القصف الروسي الأخير في وسط البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن الجيش الروسي استهدف الإقليم الليلة الماضية 95 مرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.