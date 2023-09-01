كييف: صاروخ كروز روسى يصيب منشأة خاصة وسط أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت منشأة خاصة بصاروخ من طراز "كروز" طويل المدى استهدف منطقة فينيتسيا الواقعة فى وسط البلاد.
وقال حاكم منطقة فينيتسيا الأوكرانية في منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة انباء يوكرينفورمـ إن "القصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بالمنشآة المستهدفة وتسبب بإصابة عدد غير محدد من الاشخاص، مشيرا إلى إسقاط صاروخ كروز آخر وسط البلاد، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول الاضرار أو الإصابات التي وقعت جراء هذا القصف الروسي الأخير في وسط البلاد.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن الجيش الروسي استهدف الإقليم الليلة الماضية 95 مرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
من جانب أخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكرانى يورى مالاشكو صباح اليوم الجمعة أن الجيش الروسى استهدف الإقليم الليلة الماضية 95 مرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص .
وقال مالاشكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، نتيجة لقصف مدفعي على هوليايبول، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا ورجل يبلغ من العمر 67 عامًا بالإضافة إلى ذلك، أصيب رجل يبلغ من العمر 59 عامًا عندما تعرض للقصف في بلدة أوريخيف - وتم نقلهم جميعًا إلى مؤسسة طبية " .
وأضاف المسئول الأوكراني:"أن القوات الروسية قصفت خلال اليوم الماضي 21 بلدة وتم تسجيل 95 هجومًا في زابوروجيا وعلى وجه الخصوص، وقع 83 هجومًا مدفعيًا على أراضي هوليايبول ونوفواندرييفكا وزاليزنيتشن وروبوتاين وبيلوهريا وشيرفوني وبياتيخاتكي وستيبنوهيرسك وبافليفكا وغيرها من البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة " .
من جهة أخرى أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، يوري بوريسوف، أن أحدث نظام صاروخي استراتيجي روسي "سارمات" دخل الخدمة القتالية.
وقال بوريسوف - في تصريح له خلال منتدى "ماراثون المعرفة" اليوم الجمعة، إن منظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية الحديثة دخلت الخدمة القتالية.
ويعد صاروخ "سارمات" من فئة الصواريخ الثقيلة، حيث يصل وزنه إلى 210 أطنان، ويمكنه حمل أكثر من عشرة رؤوس حربية يتجه كل منها إلى هدفه المقرر.
ويبلغ مدى "سارمات" 16 ألف كيلومتر، وقادر على الوصول إلى هدفه عبر القطب الشمالي أو الجنوبي، وبإمكان الرؤوس الحربية التي يحملها الصاروخ أن تغير مسارها أثناء تحليقها تجاه الهدف.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد صرح سابقا بأن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.
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