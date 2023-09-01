الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الحدودية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 20.00 مساء اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي بمسيرة على أراضي روسيا".

وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الحدودية".

وأسقطت الدفاعات الروسية، في وقت سابق، مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وأخرى في مقاطعة كالوغا الحدوديتين مع أوكرانيا.

كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.