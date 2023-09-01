وأضاف بيان فاتيكاني وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ، أنه كان في استقبال البابا لدى وصوله إلى المطار، وزير خارجية منغوليا باتمونج باتسيتسيج، ثم توجه بعد ذلك إلى مقر الممثلية الرسولية في أولان باتور، التي سيبقى فيها حتى الاثنين المقبل.

وذكّر بيان الكرسي الرسولي، أن شعار الرحلة هو "دعونا نأمل معاً"، وأنه سيتم تفعيل جدول أعمال البابا اعتباراً من يوم غد، إذ لا توجد التزامات أخرى مقررة اليوم..مشيرا إلى أن هذه هي الرحلة الدولية الثالثة والأربعين للبابا.