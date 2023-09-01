قال الكرسى الرسولى، إن البابا فرنسيس هو أول بابا للفاتيكان فى التاريخ يزور منغوليا، بعد أن هبطت طائرته فى مطار جنكيز خان الدولى بالعاصمة أولان باتور اليوم.
وأضاف بيان فاتيكاني وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ، أنه كان في استقبال البابا لدى وصوله إلى المطار، وزير خارجية منغوليا باتمونج باتسيتسيج، ثم توجه بعد ذلك إلى مقر الممثلية الرسولية في أولان باتور، التي سيبقى فيها حتى الاثنين المقبل.
وذكّر بيان الكرسي الرسولي، أن شعار الرحلة هو "دعونا نأمل معاً"، وأنه سيتم تفعيل جدول أعمال البابا اعتباراً من يوم غد، إذ لا توجد التزامات أخرى مقررة اليوم..مشيرا إلى أن هذه هي الرحلة الدولية الثالثة والأربعين للبابا.
وأعرب البابا فرنسيس - خلال قداس أقيم في ساحة القديس بطرس، عن تطلعه واستعداده للقاء شعب منغوليا، الذي وصفه بـ"النبيل والحكيم، ويتمتع بتقاليد دينية عظيمة".
ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس، خلال الزيارة، بالسلطات السياسية ويخاطب ممثلي الكنيسة، وينضم كذلك إلى تجمع تضامني ديني قبل المشاركة في قداس يقام في إحدى الساحات الرياضية هناك.
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