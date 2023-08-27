

وأعرب البابا فرنسيس - خلال قداس أقيم في ساحة القديس بطرس، اليوم /الأحد/ - عن تطلعه واستعداده للقاء شعب منغوليا، الذي وصفه بـ"النبيل والحكيم، ويتمتع بتقاليد دينية عظيمة".



ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس، خلال الزيارة، بالسلطات السياسية ويخاطب ممثلي الكنيسة، وينضم كذلك إلى تجمع تضامني ديني قبل المشاركة في قداس يقام في إحدى الساحات الرياضية هناك.



ومن ناحية أخري، أعرب البابا فرنسيس عن تعازيه لضحايا الحرائق في اليونان، مشددا على ضرورة عدم نسيان شعب أوكرانيا "المتألم"، على حد وصفه.



وذكرت مصادر إعلامية أن البابا فرانسيس جدد، في وقت سابق خلال خطاب أمام السلطات البرتغالية، دعوته للاتحاد الأوروبي لتطوير دبلوماسية السلام التي تهدف إلى حل الصراعات، وخاصة في سياق الحرب في أوكرانيا.