دراسة تحدد مدى تأثير البيئة المحيطة على الصحة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن المكان الذى تعيش فيه يلعب دوراً كبيراً في تحسين صحتك، ويساهم في صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يؤثر على العديد من عوامل الخطر بالإضافة إلى وصول الشخص إلى الموارد اللازمة للحفاظ على صحة القلب، بحسب موقع "هيلث داي".وقال الدكتور بوباك زيايان، أستاذ الطب المساعد في قسم أمراض القلب في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس: "مكان منزلك هو أكثر تنبؤية لمخاطر القلب والأوعية الدموية مقارنة بأي نوع من الاستعداد الوراثي".

وأضاف: "البيئة التي تعيش فيها تؤثر على عوامل الخطر التي تطورها ، ويمكن أن تتراكم عوامل الخطر هذه وتؤثر على صحتك في المستقبل".

وأوضح الدكتور ماريو سيمز، أستاذ الطب الاجتماعي والصحة العامة في جامعة كاليفورنيا، إن عوامل الخطر لأمراض القلب قد تشمل الوصول إلى الأطباء ومرافق الرعاية الصحية والضغوط اليومية مثل التعرض للعنف والتلوث والتمييز، والمواقف تجاه السلوكيات المعززة للصحة والفرص التعليمية والترفيهية والاقتصادية.

قال سيمز إن العوامل الخارجة عن سيطرة الشخص قد تحد من خياراته السكنية، مما يخلق تفاوتات صحية مرتبطة بالدخل .

ووجدت الدراسة أن استقرار الإسكان، والجودة والسلامة ، والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وبيئة الحي لعبت جميعها دورًا في صحة القلب.

قال الباحثون إن العيش في حي منخفض الدخل يؤثر أيضًا على فرص التعليم والتوظيف ، مما يؤثر بدوره على قدرته على الكسب ويواجه مخاطر أعلى على القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأحياء ذات الدخل المرتفع.

وجدت دراسة حديثة في مجلة Scientific Reports أن مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية والوفيات انخفضت مع ارتفاع الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

قال سيمز إن الأحياء الفقيرة قد يكون لديها أيضًا جرائم أعلى ومساحات آمنة أقل لممارسة الرياضة أو النشاط البدني، قد يفتقرون إلى الأرصفة ، مما يقلل من فرص التجول في الحي ، ويساهم في نمط حياة أكثر استقرارًا ، والذي بدوره يساهم في السمنة - وهما عاملان معروفان لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال إن العيش في أحياء معزولة عنصريًا قد يؤثر أيضًا على تعرض الشخص للمواقف حول نظام الرعاية الصحية.

أظهرت الأبحاث أن تناول نظام غذائي صحي ، والبقاء نشيطًا بدنيًا ، والحفاظ على وزن صحي ، وعدم التدخين ، والحصول على قسط كافٍ من النوم – من أهم النصائح لصحة القلب.