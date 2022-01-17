4 أشياء يجب ضبط مستوياتها للحفاظ على صحة قلبك.. منها الكوليسترول

نهير عبد النبى

يمكن أن تلعب الوراثة دورًا في صحة القلب والأوعية الدموية ، ولكن أيضًا يمكن أن تؤدي تغييرات نمط الحياة لمشاكل فى القلب وخصوصا عند كبار السن لذلك هناك بعض الأشياء التى يجب تجنبها للحفاظ على صحة قلبك وحسب ما ذكره موقع heart فهى:

1: الكوليسترول



يمكن للكوليسترول الضار أن يسد الشرايين التي تغذي القلب والدماغ ، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك ينصح بإجراء فحص دم ومعرفة مستويات الكوليسترول لديك.

2: معدل ضربات القلب



بالنسبة لمعظم الناس يعتبر معدل ضربات القلب أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة أمرًا طبيعيًا، حيث يتأثر سلبًا بالتوتر والهرمونات والأدوية، و لا يمكن أن يؤدي الحصول على شكل أفضل إلى خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة فحسب ، بل قد يساعد أيضًا في إنقاذ حياتك، حيث أظهرت الدراسات أن المعدل المرتفع يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة ، حتى بين الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التقليدية.

لذلك عليك بالتحقق من معدل ضربات قلبك أثناء الراحة ، ويفضل أن يكون ذلك أول شيء في الصباح ، قبل النهوض من السرير.

3: ضغط الدم



غالبًا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم "السم القاتل"، لأنه يفتقر عادةً إلى الأعراض الواضحة مما قد يشكل خطورة على المريض وقد يسبب السكتة القلبية والدماغية، لذلك ينصح بقياس مستوى ضغط الدم باستمرار وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

4: مستوى السكر في الدم



يمكن أن تتقلب مستويات السكر في الدم تبعًا للوقت من اليوم وما تأكله ووقت تناوله ويمكن أن يؤثر المستوى المرتفع جدًا أو المنخفض جدًا على تركيزك ، ويجعلك تصاب بالدوار ، ويضر بالأعضاء الحيوية.

يرتبط مرض السكري من النوع 2 بالسمنة وقلة النشاط البدني، يمكن للنظام الغذائي والتمارين الرياضية تقليل احتمالات الإصابة به أو إبطاء تقدمه، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي قليل الدسم الذي يقلل من تناول الحلويات والسكريات المضافة واللحوم المصنعة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وبالتالى الحفاظ على صحة القلب.