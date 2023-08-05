أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 15 مليونا و546 ألف خدمة مجانية

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«الصحة» تعلن إجراء 37 قسطرة قلبية خلال يومين ضمن حملة «100 يوم صحة» فى قنا

اعرف مواعد وأماكن قطع الكهرباء لو انت من سكان الوراق