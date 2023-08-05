اليوم السابع
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السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 ص
أكرم القصاص

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أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 15 مليونا و546 ألف خدمة مجانية

السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 15 مليونا و546 ألف خدمة مجانية وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

«الصحة» تعلن إجراء 37 قسطرة قلبية خلال يومين ضمن حملة «100 يوم صحة» فى قنا

اعرف مواعد وأماكن قطع الكهرباء لو انت من سكان الوراق

8 أسباب تحدد أهمية مكافحة تلوث الهواء بيئيا وصحيا .. تعرف عليها

التضامن فى أسبوع.. تمويل مشروعات متناهية الصغر لـ25 ألف سيدة بـ450 مليون جنيه

"التموين" تكثف الحملات الرقابية على أسواق الذهب للتأكد من جودة المطروح

تنسيق الجامعات 2023.. قواعد وأسلوب ترتيب الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

جامعة عين شمس تستعد لاستقبال الطلاب بمعامل 5 كليات بمراحل التنسيق المختلفة

خالد عبد الغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت 15 مليونًا و546 ألف خدمة مجانية

وزيرة البيئة: البرنامج الوطنى للمخلفات يدعم منظومة النظافة فى قنا بـ 224 مليون جنيه

جامعة العلمين الدولية تتأهل لنهائى جائزة أفضل جامعة فى استراتيجية التدويل

النقل تتعاقد مع الخطوط الملاحية العالمية بعد تطوير الموانئ.. تفاصيل

الهجرة تتابع موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة فى كندا

برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. تعرف على 2387 فرصة عمل داخل 9 محافظات

رئيس جامعة حلوان يتابع تطوير البنية التحتية للطرق وأعمال التشجير والصيانة

 


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