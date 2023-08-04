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فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

جامعة العلمين الدولية تتأهل لنهائى جائزة أفضل جامعة فى استراتيجية التدويل

الجمعة، 04 أغسطس 2023 03:58 م
جامعة العلمين الدولية تتأهل لنهائى جائزة أفضل جامعة فى استراتيجية التدويل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة الجامعات في المسابقات الدولية لصقل مهارات وخبرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف التى تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

وفي هذا الإطار، أعلن عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، عن اختيار جامعة العلمين الدولية ضمن القائمة النهائية المُكونة من 6 جامعات للمنافسة على جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختيار جاء نتيجة للشراكات الدولية المتميزة للجامعة مع جامعات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية في محور التدويل والمشاركات الدولية.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة ما يقرب من 300 جامعة من 17 دولة فى 10 محاور، وتأهل للتصفيات النهائية 75 جامعة، منها 6 جامعات فى محور استراتيجية التدويل.

جامعة العلمين
جامعة العلمين

 


التعليم العالى

جامعة العلمين

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التدويل



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