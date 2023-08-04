اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:00 م
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اعرف مواعد وأماكن قطع الكهرباء لو انت من سكان الوراق

الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:00 م
اعرف مواعد وأماكن قطع الكهرباء لو انت من سكان الوراق خريطة قطع الكهرباء في الوراق
كتبت - مرام محمد

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يوضح "اليوم السابع" توقيتات فصل التيار الكهربائى عن شوارع حي الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
 

مجموعة 1: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12ظهرا حتى الساعة 1م

-شارع عبد المنعم رياض - وراق العرب.
 

مجموعة 2: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-شارع المعهد الديني - عزبة الخلايفة.
-وراق العرب - شارع علي رحيم - جزيرة محمد.
 

مجموعة 4: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-شارع مصطفى النحاس.
-شارع المزرعة - محمد حمدي حي الوراق.
 

مجموعة 5: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

-شارع مصر للتعمير من شارع الجيش.
-شارع أحمد القليوبي من شارع صادق إسماعيل.
-فتحي سلطان من شارع صلاح رحيم - وراق الحضر.
 

مجموعة 7: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

-شارع المسبك - كورنيش النيل.
 

مجموعة 9: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م

-شارع علي ابن أبي طالب - كورنيش النيل.
 

مجموعة 10: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

-معهد البلهارسيا - طريق جزيرة محمد.
-شارع العروبة - بجوار دائري الوراق.
-شارع صلاح الجندي - منطقة جزيرة محمد.
-شارع الحمايدة - كورنيش النيل وراق العرب.
 

مجموعة 12 المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل

-شارع ترعة السواحل.

الكهرباء

ترشيد الكهرباء

كرداسة

جدول قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء

الجيزة

الوراق



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