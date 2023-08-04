جامعة عين شمس تستعد لاستقبال الطلاب بمعامل 5 كليات بمراحل التنسيق المختلفة

كتب محمود راغب

تستعد جامعة عين شمس ، لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعاملها، بمجرد الإعلان عن انطلاق أعمال التنسيق، حيث تقدم الجامعة خدمة التنسيق من خلال خمس كليات هم: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعى الرئيسى بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة فى (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغنى) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

ومعامل الحاسب الآلى بـ5 كليات بجامعة عين شمس، تقدم خدماتها مجانا لشريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، حيث تعد معامل الحاسب الآلى الموجودة فى كلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وجهة الطلاب فى القانطين فى الحيز الجغرافى لمنطقة عبدة باشا وأحمد سعيد وشارع الجيش وباب الشعرية وغيرها.

وتضم كلية الآداب 4 معامل بينهم 3 معامل بالدور الثالث داخل مبنى الكلية بالحرم الرئيسى للجامعة ومعمل بمركز الأبصار بالدور الأرضى، باجمالى 150 جهاز حاسب آلي.

أما معامل كلية البنات بمصر الجديدة فتعد وجهه طلاب الثانوية العامة القاطنين بالحيز الجغرافى بمنطقة مصر الجديدة والنزهة وغيرها، فيما تعد معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها، وكذلك معامل الحاسب الآلى بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسى للجامعة تعد أيضا وجهة شريحة كبيرة من الطلاب.

أما كلية الهندسة تضم معملين داخل حرم كلية الهندسة بميدان عبدة باشا بالعباسية ، باجمالى 50 جهاز حاسب آلى، وكلية الزراعة تضم معمل بحرم الكلية بمحطة كلية الزراعة بالقرب من شبرا الخيمة باجمالى 30 جهاز حاسب آلي

وكلية البنات تضم معملين بحرم الكلية بالميرغنى بمصر الجديدة ، بإجمالى 45 جهاز حاسب آلي، وكلية الحاسبات والمعلومات تضم 5 معامل بالحرم الرئيسى للجامعة بجوار كلية الحاسبات ، بإجمالى 90 جهاز حاسب آلي.