اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 م
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وزيرة البيئة: البرنامج الوطنى للمخلفات يدعم منظومة النظافة فى قنا بـ 224 مليون جنيه

الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 م
وزيرة البيئة: البرنامج الوطنى للمخلفات يدعم منظومة النظافة فى قنا بـ 224 مليون جنيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب منال العيسوي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن محافظة قنا تقع فى نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ضمن أربعة محافظات أخرى، و يتم دعمها بتمويل حوالى 224 مليون جنية،  ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات،  ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة،  من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة.

وأضافت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دعم المنظومة يشمل أيضا دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا،  وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة،  والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة، وإنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى، تم  رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى، وتم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDFبطاقة استيعابية 400 طن يومى وذلك لخدمة مراكز ابو تشت ، فرشوط ، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة  وبما يتضمنه ايضا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تسهيل عمليات الفصل بالمنخل الدوار وإنتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 أفدنة ويهدف الى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.


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