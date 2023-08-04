خبير اقتصادى: تأسيس شركة لمصريين الخارج خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد خالد رضا الله الخبير الاقتصادى، المشارك في مؤتمر المصريين بالخارج الرابع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان وزيرة الهجرة السفيرة سها جندى ، عن بداية تأسيس شركة كبيرة للمصريين فى الخارج بمثابة خطوة كبيرة ومهمة لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال الاستعانة والاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج ومن خلال تعاملات المصريين فى الخارج بالعملة الصعبة‬.

‏وأضاف خالد رضا الله ،أن المناقشات التى دارت خلال المؤتمر حول تأسيس الشركة، وحول مجالات عمل الشركة، والتى تتضمن مجالات متنوعة كما تضم 10 شخصيات من كبار رجال الأعمال من المصريين بالخارج مهمة للغاية، ولا ينقصها سوى تدشين الشركة بشكل فعلى، والبدء فى إجراءات تدشين المصانع الجديدة، أو الاستثمار فى مجال العقارات، والتوسع فى الزراعة، وتخصيص 70% من منتجات الشركة للتصدير؛ بهدف جلب العملة الصعبة خلال الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد.

و‏أوضح أنه من المهم تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين فى ظل المنافسة القوية من الدول المجاورة، وفى ظل استعداد أغلب الدول إلى تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين لدور الاستثمار الأجنبى المباشر فى نهضة الدول، وفى رفع معدلات النمو الاقتصادى لتلك الدول وفي جلب العملة الصعبة أيضا.

و‏كشف أن مصر تتمتع بوجود نشاط عقارى قوى ومتنوع فى العديد من المدن، يمكنه جذب المصريين فى الخارج، بالإضافة أيضا إلى الإمكانيات الزراعية الواسعة التى تتمتع بها مصر، علاوة على خطة الدولة لتوطين الصناعة، سواء من خلال مبادرة أبدا، أو من خلال غيرها من المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية لتقوية الاقتصاد بشكل كبير.