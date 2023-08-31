وذكر المركز فى معرض تدوينة له على منصة إكس للتدوين "تويتر سابقاً" فيما يتعلق بهذا الشأن أنه رصد هذا الزلزال عند خط عرض 34.75 درجة ، وخط طول 71.39 درجة وعلى عمق 35 كيلومترا ، وعلى مسافة 193 كيلومترا شمال غرب إسلام آباد .

ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال .

وأشار المركز القومي الباكستاني لقياس ورصد الزلازل إلى أنه كان قد رصد أمس الأربعاء، عدة هزات أرضية أخرى ، ولكنه لم يحدد شدتها .