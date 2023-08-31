أعلن المركز القومى الباكستانى لقياس ورصد الزلازل أن زلزالاً شدته 4.6 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة تقع شمال غرب العاصمة إسلام آباد صباح اليوم الخميس.
وذكر المركز فى معرض تدوينة له على منصة إكس للتدوين "تويتر سابقاً" فيما يتعلق بهذا الشأن أنه رصد هذا الزلزال عند خط عرض 34.75 درجة ، وخط طول 71.39 درجة وعلى عمق 35 كيلومترا ، وعلى مسافة 193 كيلومترا شمال غرب إسلام آباد .
ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال .
وأشار المركز القومي الباكستاني لقياس ورصد الزلازل إلى أنه كان قد رصد أمس الأربعاء، عدة هزات أرضية أخرى ، ولكنه لم يحدد شدتها .
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