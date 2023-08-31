أسباب وأمراض تعرضك لتساقط الشعر.. أبرزها الأنيميا

فاطمة ياسر

يتعرض الكثيرات لتساقط الشعر، وهذا الأمر يعرضهن للسعي للتعرف على الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز هذه الأسباب، وفقا لموقع "EVERYDAYHEALTH".

أكد التقرير أن هناك العديد من الحيل المسببة للإصابة والتعرض بالفعل لتساقط الشعر، ومنها:

-الإصابة بالأنيميا:



تعد من الأمراض التي تعرض الجسم لفقدان نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المختلفة، والتي تساهم في تغذيته، فهذا المرض يعني نقص نسبة الحديد في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الجسم لعدم قدرته علي مكافحة الأمراض المختلفة، وأيضا يزداد من التعرض لتساقط الشعر، فنقص الحديد يتسبب في قلة انتاج الهيموجلوبين، الذي يساهم في نقص الأكسجين إلي خلايا الجسم ويساهم في النمو، ولذا عند التعرض لنقص نسبته في الجسم يزداد فرص التعرض لتساقط الشعر.

-الحمل والرضاعة:



النساء أكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر وخاصة في الحمل، وعند تعرضهم لنقص في نسبة الحديد بالجسم، ولذا يجب عليهم تناول الأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد، ومنها البنجر والعسل الأسود.

-الأشخاص النباتيون:



الأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة الغنية بالحديد الأكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر نتيجة لنقص نسبة الحديد بالجسم، وأيضا الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لشاقة يعدون الأكثر عرضة لتساقط الشعر.

وحث التقرير الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفيتامين سي، مع ضرورة تجنب غسله بمواد كاوية، والاهتمام بتناول السبانخ، والكبد، والكيوي.