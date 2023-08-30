وحدة محافظة أسوان: نسبة تنفيذ بعض مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا 100%

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

صرح ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، بأن الوحدة تتابع ميدانياً نسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك لضمان الانتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة، فى بيان صحفى، أن المشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو تخدم 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب الشطب، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى بنسب تنفيذ وصلت 100% لكل مشروع.

وأشار إلى تفقد مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 98%، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 95%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنيه بالحجنديه بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية وأيضاً 136 حظيرة للمواشى والطيور، وذلك بنسبة 95 %، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بسلوا بحرى بنسبة 90%.

وخلال الجولة الميدانية شدد المهندس ناجح مصطفى على الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول ، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.